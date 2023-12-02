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BBC

أسما إبراهيم تتعرض لوعكة صحية.. والجمهور: مليون سلامة

11:28 م السبت 02 ديسمبر 2023
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    تعرض أسما إبراهيم لوعكة صحية
  • عرض 5 صورة
    متابعون يطمئون على أسما إبراهيم
  • عرض 5 صورة
    تعرض أسما إبراهيم لوعكة صحية
  • عرض 5 صورة
    متابعي أسما إبراهيم يطمئنون على حالتها الصحية
  • عرض 5 صورة
    رواد السوشيال ميديا يطمئون على حالة أسما الصحية
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كتب- مروان الطيب:

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت "أسما" صورة من تلقيها العلاج عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله".

ولاقى الخبر اطمئنان العديد من متابعيها ورواد السوشيال ميديا على حالتها الصحية وقاموا بإعادة نشر الصورة عبر حساباتهم وعلقوا قائلين: "ألف مليون سلامة يا أسما، سلامتك يا قمر، ألف مليون سلامة ربنا يبعد عنك كل شر يارب، 1000 سلامة وربنا يتم شفاك على خير".

ويحقق برنامج "حبر سري" للإعلامية أسما إبراهيم نجاحا كبيرا والتي تستضيف خلاله نخبة من كبار النجوم بالوسط الفني والغنائي وحتى الإعلامي ويكشف هؤلاء النجوم العديد من التفاصيل والأسرار المتعلقة بحياتهم الشخصية والعملية.

وعكة صحية أسما إبراهيم

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