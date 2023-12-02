رئيس الوزراء يتفقد مصنع "الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات" بمدينة السادات

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع "الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات" يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

وتضمنت جولة رئيس الوزراء في المصنع المرور على خطوط الإنتاج المختلفة والتي تشمل مختلف مراحل العملية الإنتاجية بدءًا من إنتاج الغزول حتى خروج المنتج في صورته النهائية.

وفي بداية الجولة، قال محمد شربات، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن "فورتكس للنسجيات" هي إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في الصناعات النسيجية فهي تضم حلقة إنتاجية متكاملة تبدأ من بالة القطن المحلوج وتنتهي بالقماش المحضر الجاهز للتفصيل، من خلال عمليات الغزل والنسيج والصباغة والتحضير عبر اعتمادها على خطوط إنتاجية متقدمة.

وأشار إلى أن المصنع تأسس عام 1997 باستثمارات سورية تركية، حيث تنتج الشركة ما يزيد على 90 مليون مترا طوليًا من الأقمشة -جينز جبردين- سنويا وحوالي 50 ألف طن من الغزول سنويًا.

وأضاف: يعمل بالشركة حوالي 4 آلاف عامل بحجم استثمارات تزيد على 200 مليون دولار أمريكي تقريبا، ويتم تصدير أقمشة الجينز والجبردين إلى جميع أسواق أوروبا وإفريقيا وآسيا بجانب السوق المحلية المصرية، حيث أن صادرات الشركة عام 2022 بلغت حوالي 100 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أنه جار حاليًا التوسع في مصنعين آخرين بمدينة السادات، باستثمارات تُقدر بـ 3.7 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تبلغ صادرات هذه التوسعات نحو 200 مليون دولار سنويًا، وتوفر ما يزيد على 1500 فرصة عمل.

وفي نهاية الجولة، أشاد رئيس الوزراء بحجم الاستثمارات، وجودة الإنتاج، مؤكدا ترحيبه بالتوسعات الجديدة للمصنع، قائلا: الحكومة داعمة لأي استثمارات وتوسعات جديدة في قطاع الصناعة، سواء التي توفر المنتجات للسوق المحلية أو للتصدير.