برلماني: صمود الفلسطيين أمام الاحتلال انتصار في حد ذاته



كتب- سامح سيد:

اعتبر الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي صمود الشعب الفلسطيني الأعزل في وجه جيش الاحتلال الصهيوني والمجازر البشرية والدموية التي قام بها بمثابة نجاح كبير للفلسطينيين، موجهاً التحية لهذا الشعب الصامد والمرابط على أرضه.

وأشاد البرلماني بنجاح المقاومة الفلسطينية فى إلحاق العديد من الخسائر بصفوف جيش الاحتلال وذلك رغم فارق القوة بين الطرفين والسلاح الأميركي المتقدم الذي يستخدمه الإسرائيليون.

وأكد "رمزي"، أنه من المعروف أن إسرائيل منذ نشأتها غير الشرعية تتحاشى الحروب الطويلة لما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الهجرة العكسية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً صمود المقاومة مع استمرار عملياتها بمثابة انتصار كبير بحد ذاته.

وطالب رمزي من الادارة الأمريكية التوقف عن تقديم الدعم لحكومة الاحتلال والإسراع فى تنفيذ نداءات مصر المتكررة للوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس مؤكدًا أن العدو الإسرائيلي يدرك استحالة اقتلاع جذور المقاومة طالما بقيت الحاضنة الشعبية محيطة بها.

ووجه التحية للقيادة والحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على رفضهم وبشكل قاطع لخطة حكومة الاحتلال الصهيونى الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين مشيداً بنجاح مصر فى افشال هذا المخطط الصهيونى الذى كان يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.