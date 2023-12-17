إعلان

BBC

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة

08:26 م الأحد 17 ديسمبر 2023
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
  • عرض 9 صورة
    الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب-محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، يوجد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت هيئة الأرصاد: يوجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

4

الطقس الأرصاد سقوط الأمطار درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أسامة ربيع: حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر
أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة
مشاهد مأساوية لأهالي غزة على تيشرت هذه الفنانة في مهرجان الجونة السينمائي
الرئيس السيسي الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل نواف الصباح
التقديم بدأ اليوم.. شروط الحصول على وحدة في الإسكان المتميز
عاجل| التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بدءا من يناير 2024