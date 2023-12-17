أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة

الطقس.. انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد ورياح وأمطار (تحديث

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كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، يوجد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت هيئة الأرصاد: يوجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.