الطقس.. انخفاض في درجات الحرارة بداية من الغد ورياح وأمطار (تحديث بالتنبؤات)

إقبال كثيف على ماكينات صرف التذاكر الآلية بمحطات الخطين الأول والثاني

كتب- محمد أبو بكر:

قالت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مستقر خلال الساعات المقبلة، ولكن بداية من الغد يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة؛ نتيجة تأثير الكتل الهوائية الشمالية، وأنه متوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

وأضافت "غانم" في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الطقس أقرب للأجواء الشتوية في فترات النهار، وباردة في فترات الليل على أغلب الأنحاء، وفرص سقوط الأمطار تكون خفيفة على مدار هذا الأسبوع على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية: سيتواجد نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات منها القاهرة الكبري، مما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

وأشارت إلى أن فصل الشتاء لم يبدأ بعد.

ولفتت غانم، إلى أنه فور غياب أشعة الشمس وبدء فترات الليل، نشعر بانخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتسجل درجات والصغرى 14 درجة مئوية على القاهرة الكبري، والدول والمدن الجديدة تشعر بأجواء باردة بشكل أكبر.

وتابعت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الظاهرة الجوية المسيطرة هي الشبورة المائية والتي تصل إلى حد الضباب ببعض الأوقات، على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأحيانًا تنعدم الرؤية الأفقية.

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