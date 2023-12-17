بعد التحذير من 5 أدوية.. كيف يمكن التفريق بين "المغشوشة والأصلية"؟

كتب- أحمد جمعة:

أثار التحذير الرسمي الذي أصدرته هيئة الدواء المصرية من 5 أدوية مغشوشة في الأسواق المحلية، تساؤلات بشأن طريقة التفرقة بين الأدوية الأصلية والمغشوشة، والتشغيلات المُحددة لتلك الأدوية المغشوشة.

ويستعرض مصراوي طرق اكتشاف الفرق بين الأدوية المغشوشة والأصلية للتحذيرات التي شملتها منشورات هيئة الدواء المصرية:

* منشور رقم 29 لسنة 2023

حذرت هيئة الدواء من عبوات مقلدة من المستحضر "L-Carnitine syrup"، للتشغيلة رقم: "3150123" من إنتاج "شركة MEPACO MEDIFOOD".

ويمكن التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد، عن طريق المنتج الأصلي مدون عليه تاريخ الانتاج على البطاقة الداخلية 1 /2023، كما يوجد شعار ميباكو أسفل الملصق، أما المنتج المقلد فتاريخ الإنتاج المدون على البطاقة الداخلية 1 / 2022، ولا يوجد شعار ميباكو أسفل الملصق.

كما أن المنتج الأصلي، غطاء الزجاجة مطبوع عليه شعار الشركة باللون الزيتي الغامق، أما المنتج المقلد، فغطاء الزجاجة في بعض العبوات مدون عليه شعار الشركة باللون الأخضر الفاتح والبعض الآخر من العبوات يكون الغطاء أبيض بدون أي شعار.

وبالنسبة للكرتون الخارجي، فهناك خطأ في كتابة كلمة "الداخلية" في العبوات المغشوشة.

* منشور رقم "30 لسنة 2023".

حذرت هيئة الدواء أيضًا من العبوات المقلدة من المستحضر Cialis Tadalafil 20mg- للتشغيلة رقم: D551167، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة.

ويمكن التفرقة ظاهريًا بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة من حيث جودة الطباعة وشكل العبوة الخارجية.

ومن حيث الوجه السفلي للعبوة الخارجية، يعطي مسح الباركود بيانات صحيحة وهي المدونة بجوار الباركود، أما في العبوات المغشوشة، يعطي مسح الباركود بيانات مختلفة عن البيانات المطبوعة على العبوة.

ومن حيث الشريط الداخلي، فجودة الطباعة على الشريط الأصلي أفضل من الشريط المقلد، بخلاف بعض الكلمات المكتوبة بطريقة غير صحيحة.

ومن حيث العبوة الخارجية، فالكتابة بطريقة برايل واضحة وبارزة بوضوح، أمام الكتابة بطريقة برايل في العبوات المغشوشة غير واضحة وليست بارزة بوضوح مقارنة بالعبوة الأصلية.

* منشور رقم "31 لسنة 2023"

حذرت هيئة الدواء من العبوات المقلدة من المستحضر Mirage 1gm، للتشغيلة رقم: 024601221، إنتاج فاركو بي العالمية.

ويمكن التفرقة ظاهريًا بين المنتج الأصلي والمقلد، من حيث المُذيب، سواءً من اختلاف التصميم عن العبوة الأصلية أو تاريخ إنتاج المذيب 2022 بعد إنتاج المنتج في 2021، وكذلك من حيث الكرتون الخارجي حيث فاكس برقم 203، أما العبوات المغشوشة فاكس رقم 202 وهو رقم غير صحيح.

وكذلك من حيث الكرتون الخارجي كلمة (الإلكتروني) بشكل صحيح، أما المنتج المقلد فمدون عليه (الآلكتروني) بشكل غير صحيح، وكذلك أسفل الفايل هناك رقم علوي وسفلي في المنتج الأصلي، أما المنتج المقلد فمدون عليه صف واحد من الأرقام.

* منشور رقم 32 لسنة 2023

حذرت الهيئة من العبوات المقلدة من المستحضر Genuphil 250mg syrup، للتشغيلة رقم: 21086581، من إنتاج شركة إيفا فارما.

ويمكن التفرقة ظاهريًا بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، من حيث البيانات التي تظهر عند عمل مسح للباركود الموجود على المنتج الأصلي، تتفق مع نظيرتها المدونة على العبوة، أما في المنتج المقلد تختلق البيانات التي تظهر عن نظيرتها المدونة على العبوة.

وكذلك رقم التشغيلة 7 أرقام بالعبوات الأصلية، و8 أرقام بالعبوات المغشوشة، وكذلك اللسان الداخلي للعبوة مدون عليه كلمة "classic" وخط الكتابة على جانب العبوة تقيل بالعبوات الأصلية، وكلمة "Propack" بالعبوات المغشوشة، أما خط الكتابة على جانب العبوة خفيف، وكذلك لون سائل الدواء بني، أما في المغشوشة فلون السائل أخضر.

* منشور رقم "33 لسنة 2023"

حذرت هيئة الدواء من العبوات المقلدة من المستحضر Megamox 642.9 mg/5ml susp، التشغيلة رقم: 235133 من إنتاج شركة Hikma.

وأوضحت أنه يمكن التفرقة بين المنتج الأصلي والمقلد من حيث الكرتون الخارجي للعبوات الأصلية، كلمة (القنينة) مكتوبة بشكل صحيح، أما في العبوات المقلدة فمكتوب كلمة (القنبنة).

وفي العبوة الداخلية، يوجد 8 أشكال بيضاوية على حافة المكيال، كما يوجد 5 تدرجات والمكيال لونه شفاف، وذلك بالمنتج الأصلي، أما في المنتج المقلد يوجد 4 أشكال بيضاوية على حافة المكيال، كما يوجد 3 تدريجات والمكيال لونه شفاف بخامة رديئة.