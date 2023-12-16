التنمية المحلية: انطلاق 5 دورات تدريبية بمركز سقارة غدًا

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثالث على التوالي خلال الأسبوع التدريبي التاسع عشر من الخطة التدريبية للمحليات لعام 2023/2024، والتي يستفيد منها 55 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.

وقال الوزير، في بيان السبت، إن هذه الدورة تعد من أهم الدورات التي تنظمها الوزارة خلال الخطة التدريبية للمحليات المنفذة بمركز التنمية المحلية بسقارة، حيث يحصل المتدربون في هذه الدورة على 180 ساعة تدريب خلال الجزء الأول منها بما يعادل 12 ساعة تدريب يوميًا، يتم خلالها تأهيل المتدربين على التعامل مع كل المجالات المتعلقة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة لتقديم الخدمات بصورة أسرع وأفضل وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع، حيث أن الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل سينفذ نهاية يناير 2024 ولمدة 3 أسابيع.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبي للأسبوع الثالث والأخير من الجزء الأول لدورة إعداد قادة المستقبل، يركز على عدة موضوعات مهمة منها التعريف بمفهوم التنمية الاقتصادية وإطارها القانوني من خلال التعريف بالاقتصاد الكلي والجزئي ومؤشرات بيئة أداء الأعمال والشمول المالي، والتعريف بمفهوم التنمية الصناعية واللوجستية وإطارها القانوني.

وتشمل الدورة التعريف بعدة قوانين مهمة منها قانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 وتعديلاته 2018، وقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2002، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وإدارة الأسواق، وقانون مقابل التحسين رقم 222 لسنة 1955.

كما سيُعرض خلال الأسبوع الثالث من الجزء الأول لدورة إعداد قادة المستقبل بعض المشروعات المهمة التي تقوم بها الوزارة مثل "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" ومبادرة "حياة كريمة" والتفتيش والمتابعة، ويتضمن البرنامج التدريبي جلسة محاكاة عن تطوير منظومة الحفاظ على أصول الدولة وإداراتها "اجتماع مجلس محافظين"، بالإضافة إلى تنمية مهارات طرق التفكير في المشكلات من خلال التفكير الناقد والتفكير التصميمي، ويختتم البرنامج التدريبي بورشة عمل تطبيقية لمهارات طرق التفكير في حل المشكلات.

وفي نفس السياق، قال اللواء هشام آمنة، إن الأسبوع التدريبي الـ 19 سيتضمن أيضًا تنفيذ 5 دورات تدريبية وهي: دورة التفتيش على أعمال البناء، ودورة إدارة الموارد البشرية والعملية التدريبية، ودورة تحليل البيانات و الـ Dashboard باستخدام الـ POWER BI، ودورة دراسات تقييم الأثر البيئي والمجتمعي، ودورة التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المتدربين المستفيدين من تلك الدورات 140 متدربًا من جميع المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة "التفتيش على أعمال البناء" والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية، وتستهل الدورة باستعراض عام لقانون البناء ومنظومة الاشتراطات البنائية ومنظومة إصدار التراخيص الجديدة، ودور الجهة الإدارية في ضوء المنظومة الجديدة وبعد إصدار الترخيص، ومتابعة أعمال التراخيص، والتعرف على إجراءات التفتيش على الطبيعة، وتحرير الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وواجبات الجهة الإدارية حيال متابعة الإجراءات، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بعملية البناء، والتعريف بجهاز التفتيش ودوره وفقًا لأحكام القانون، وتختتم الدورة فاعليتها بمناقشة عامة والرد على جميع استفسارات المتدربين.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة "الموارد البشرية والعملية التدريبية" يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بالكيانات المسؤولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب، مشيرًا إلى أن الدورة تناولت شرح مفصل حول إجراءات التعيين، وطرق شغل الوظائف، وتحديد الأجر طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وكيفية إعداد تقارير الكفاية والترقيات، وتخطيط المسار الوظيفي للعاملين وعلاقته بالتدريب، وتحليل الاحتياجات وقياس العائد من الاستثمار في الأفراد بالتدريب.

ويتضمن البرنامج التدريبي مفهوم إدارة المواهب وكيفية تطبيقها، كما يتم عقد عدة ورش عمل حول كيفية تنظيم سجلات وملفات الخدمة واستيفاء تقارير الكفاية والتسويات ومدة الخبرة العلمية والعملية والعسكرية والخدمة العامة، وحالات تطبيقية بشأن التعينات والأجور، وكيفية تحليل الوظائف وتخطيط الاحتياجات من الموارد البشرية كأحد وظائف إدارة الموارد البشرية، وتختتم الدورة فعاليتها بورشة عمل حول آليات عمل مراكز التدريب ومصفوفة الجدارات والاختبارات السيكومترية في تحديد الفجوات الوظيفية.

وتابع اللواء هشام آمنة حديثه عن الدورات التدريبية التي يتضمنها الأسبوع الـ 19 من الخطة التدريبية للمحليات بأن دورة "التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض" يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات التعاون الدولي، ويتم تنفيذها تحت إشراف إدارة التعاون الدولي بالوزارة وفريق مدربين من الـ TOT، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه مشروعات التعاون الدولي في عملية التنمية، لذلك تتناول الدورة التعريف بمفهوم الاتصال الفعال وأهميته وعناصره ومعايير فاعليته، وأنماط السلوك، ومفهوم مهارات التفاوض وأنواعه وكيفية تطوير مهارات التفاوض، وتضمن الدورة أيضًا جلسات محاكاة حول التفاوض ومفهوم التخطيط وأهميته، بالإضافة إلى مفهوم التعاون الدولي وشروطه، ودور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في إدارة مشروعات التعاون الدولي وكيفية عمل مقترح مشروع ممول من التعاون الدولي "مبادلة الديون".

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن دورة "تحليل البيانات و الـ Dashboard باستخدام الـ PowerBl" والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستفيد منها 26 متدربًا من جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الدورة تتناول إجراء العمليات الحسابية على البيانات، وكيفية إنشاء أوراق عمل ديناميكية باستخدام PivotTables‏، وتشغيل مصادر بيانات Power BI‏ (التقارير الأساسية)، العمل مع العناصر المرئية، تدريب عملي على تصفية البيانات والتنقل عبر الخرائط الأساسية، وإنشاء نماذج البيانات، وتختم الدورة بالتعريف بكيفية النشر الأساسي والمراجعة.

وفي ضوء استمرار وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تم دورة "تقييم الاثر البيئي والمجتمعي" خلال الأسبوع المقبل بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة والبنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية VNG، ويستفيد منها 30 من مسئولي المشاركة المجتمعية والاعتبارات البيئية بجميع المحافظات.