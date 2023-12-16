أمطار متفرقة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على القاهرة والطرق الزراعية

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تحذير من الشبورة.. تعرف على الظواهر الجوية المسيطرة في طقس السبت



كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من السبت 16 ديسمبر، إلى الخميس 21 ديسمبر 2023.

طقس السبت..

يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

وأضاف البيان: يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

الشبورة..

وعن الظواهر الجوية، المتوقعة خلال حالة الطقس اليوم لفتت الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الأحد والاثنين..

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء..

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 الى 9 صباحا تقريبا.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء والخميس..

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 الى 9 صباحاً تقريبا.