مدينة نصر وشبرا والمعصرة.. خط ساخن لمعرفة تفاصيل وأسعار 2835 وحدة سكنية جديدة

كتب- إسلام لطفي:

خصَّص صندوق التنمية الحضرية رقم خط ساخن 15444؛ لتسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام وأنظمة الدفع وتسهيلاتها للوحدات السكنية الجديدة التي طرحها في مناطق: "القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية".

وقال المهندس خالد صديق، رئيس الصندوق، إنه من المُقرر تسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام، بنظام تشطيب "سوبر لوكس" مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع.

وتتمثل تفاصيل المشروع في:

المعصرة في محافظة القاهرة

طُرحت الوحدات السكنية في 3 مناطق هي: (المعصرة، ومدينة نصر، والخيالة)؛ حيث يتضمن نطاق المشروع في منطقة "المعصرة" 9 عمارات سكنية، تُقام على مساحة 10 أفدنة، بعدد أدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، بواقع 8 وحدات في كل دور، ويصل متوسط مساحة الوحدة السكنية إلى 113 مترًا، وتشمل الخدمات في تلك المنطقة وجود 30 محلا تجاريا مختلِف الأنشطة.

مدينة نصر

الطرح يشتمل على 54 عمارة سكنية بعدد أدوار (أرضي + 11 دورا متكررا لكلِ عمارة)، وبكل دور 4 وحدات، وتبلغ مساحة الوحدة نحو 182 مترًا، منوهًا بوجود العديد من الخدمات التي يحتاجها القاطنون ومنها: مسجد، ملاعب رياضية، محلات تجارية، جراجات سطحية وبدروم، وخدمة غرف جمع القمامة وفصلها.

الخيالة

تشمل 42 عمارة سكنية، وأدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، بواقع 6 وحدات في كل دور، ومتوسط مساحة الوحدة يبلغ حوالي 78 مترًا.

محافظة القليوبية- منطقة الأوقاف بشبرا

طُرحت الوحدات السكنية بمنطقة "الأوقاف" بشبرا، حيث تصل مساحة المشروع إلى 23 فدانًا تشمل في إطارها 25 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 10 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، ويوجد بكل دور 8 وحدات، متوسط مساحة الواحدة منها يبلغ 113 مترًا، إضافة إلى وجود مسجدان ومخبز وحضانة وملعب خماسي و16 محلًا تجاريًا.

محافظة سوهاج

طُرحت الوحدات السكنية بمنطقتين هما: أرض الشونة، وأرض المحلج، ويشمل الطرح في المنطقة الأولى "الشونة"، 6 عمارات على مساحة 4 أفدنة، بعدد أدوار (أرضي + 10 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، ويوجد بكل دور 4 وحدات، وتصل مساحة الوحدة الواحدة إلى 175 مترًا.

منطقة "أرض المحلج"

يُقام المشروع على مساحة 10 أفدنة تشمل 14 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 8 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، حيث يوجد عدد 8 وحدات بكل دور، بمساحة 113 مترًا للوحدة، وتضم المنطقة 12 محلًا تجاريًا.

محافظة المنيا

المشروع يُقام في منطقة "أرض المحلج" على مساحة 40 فدانًا، تشتمل في نطاقها على عدد 78 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 5 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، ويوجد بكل دور 4 وحدات، وتصل مساحة الوحدة الواحدة إلى 135 مترًا.

وبالنسبة للخدمات، فتحتوي تلك المنطقة على مسجد، و32 محلًا تجاريًا ضمن مول تجاري، وملعبين خماسيين، وحضانة ومخبز.

محافظة الشرقية

المشروع يتم على مساحة 21.8 فدان بمنطقة "الحريري"؛ حيث يشمل عدد 40 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 8 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، كما يوجد بكل دور 4 وحدات، ويصل متوسط مساحة الوحدة إلى 136 مترًا، موضحًا تميُز المنطقة بعدد من الخدمات التي من بينها: مسجد، حضانة، مخبز، ملعب خماسي، 32 محلًا تجاريًا، محطة رفع صرف صحي، موزع كهرباء، وخزان.

محافظة كفر الشيخ

شهدت إقامة مشروعين للطرح؛ الأول على مساحة 108 أفدنة، ويشمل 109 عمارات سكنية، عدد أدوار كل منها (أرضي + 11 دورا متكررا)، بواقع 8 وحدات لكل دور، وبمتوسط مساحة 113 مترًا للوحدة.

والثاني يُقام على مساحة 30 فدانًا بعدد 33 عمارة وعدد أدوار (أرضي + 11 دورا متكررا لكلِ عمارة)، وفي كل دور يوجد 8 وحدات تبلغ مساحة الواحدة منها 113 مترًا أيضًا، وتحتوي المنطقتان على مساجد ومحلات تجارية ووحدة صحية وملاعب، وذلك في نطاق المشروع.

المنصورة بمحافظة الدقهلية

يقام المشروع على مساحة 6 أفدنة، بعدد 10 عمارات، عدد أدوار كل منها (أرضي + 10 أدوار متكررة)، حيث يوجد بالدور الواحد 6 وحدات سكنية متوسط مساحتها يصل إلى 172 مترًا. كما يشهد المشروع وجود حضانة، ووحدة صحية، ومحطة رفع صرف صحي، وموزع كهرباء.

محافظة الفيوم

طُرحت الوحدات بمنطقة "المحلج" على مساحة 14 فدانًا يُقام عليها 14 عمارة سكنية، بعدد أدوار (أرضي + 9 أدوار متكررة لكلِ عمارة)، وبكل دور يوجد 8 وحدات، يبلغ متوسط مساحة الواحدة منها 113 مترًا، كما يتضمن المشروع وحدات تجارية و5 محولات وغيرها من الخدمات.

وتطرَّق خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى عدد الوحدات المطروحة بالمرحلة الأولى لإجمالي المشروع، حيث تشمل: 227 وحدة بـ"الخيالة"، 72 وحدة بـ "المعصرة"، 264 بـ "الأوقاف" بشبرا، 280 وحدة بـ "مدينة نصر"، 1287 وحدة بكفر الشيخ، 129 وحدة بالمنصورة، 152 بالمحلج في الفيوم، 88 وحدة بأرض الشونة و144 وحدة بأرض المحلج بمحافظة سوهاج، و192 وحدة بالمنيا.

وأكد الحِرص المستمر من جانب الدولة على توفير السكن اللائق لجميع المواطنين، لا سيما في ضوء ما تمتلكه مصر من مقدرات ومقومات لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

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