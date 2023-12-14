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BBC

يؤرخ لدور الأغاني.. جمال بخيت يقدم برنامجا جديدا عبر قناة "ON"

02:00 ص الخميس 14 ديسمبر 2023

الشاعر الكبير جمال بخيت

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كتب- إسلام لطفي:

تعاقد الشاعر الكبير جمال بخيت مع قناة "ON"، على تقديم برنامج جديد بعنوان "عوام في بحر الكلام".

البرنامج يؤرخ لدور الأغنية بمختلف أنواعها في تشكيل وجدان الشعب العربي ويهتم بإحياء سير المبدعين من مؤلفين الأغاني التي نردد كلماتها مستمتعين بمعانيها ونحن نجهل أسماء أغلبهم.

كما يستضيف الشاعر جمال بخيت في كثير من حلقات البرنامج زملائه من الشعراء وبعض من أبناء مؤلفين الأغاني الراحلين لتوثيق مسيرتهم في إبداع كلمات الأغاني والتعرف على أسرار من كواليس صناعة الأغنية المصرية.

برنامج "عوام في بحر الكلام" من المتوقع بداية عرضه في نهاية شهر ديسمبر وسيكون موضوع الحلقة الأولى للبرنامج عن المغالطات التاريخية المتداولة عن أول نشيد قومي لمصر وكشف أسرار تأخر اعتماد نشيد قومي للبلاد رغم عراقة الفن الغنائي والموسيقي في مصر.

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الشاعر الكبير جمال بخيت الشاعر جمال بخيت برنامج عوام في بحر الكلام

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