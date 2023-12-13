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BBC

الحكومة توافق على تنفيذ تجهيزات معرض الكتاب بدورته الـ 55

02:24 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

مجلس الوزراء

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كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، على قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاقد على تنفيذ التجهيزات المطلوبة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لعام 2024، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، وذلك بهدف إقامة المعرض بالصورة التي تليق بمكانة مصر الثقافية بالساحتين العربية والدولية.

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض الكتاب العاصمة الإدارية الجديدة

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