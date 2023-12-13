نتائج فرز الأصوات الأولية باللجنة العامة بمركز الزقازيق

أعلن رئيس اللجنة العامة بمحافظة الشرقية نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة مركز الزقازيق بالمحافظة، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 55 ألف و554 ناخبًا، وعدد الحضور 407 ألف و530 ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 406 ألف و461 ناخبًا، وعدد الأصوات الباطلة 1,096 ناخبًا.

وأضاف أنه حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 357 ألفًا و698 صوتًا

فريد زهران: 30 ألفًا و367 صوتًا

عبدالسند يمامة: 771 صوتًا

حازم عمر: 17 ألفًا و605 صوتًا