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الانتخابات الرئاسية 2024.. الفنان أبوالليف يدلي بصوته في عابدين -(صور)

05:39 م الإثنين 11 ديسمبر 2023
  • عرض 9 صورة
    الفنان أبوالليف يدلي بصوته
  • عرض 9 صورة
    الفنان أبوالليف يدلي بصوته
  • عرض 9 صورة
    الفنان أبوالليف يدلي بصوته
  • عرض 9 صورة
    الفنان أبوالليف يدلي بصوته
  • عرض 9 صورة
    الفنان أبوالليف يدلي بصوته
  • عرض 9 صورة
    الفنان أبوالليف يدلي بصوته
  • عرض 9 صورة
    الفنان أبوالليف يدلي بصوته
  • عرض 9 صورة
    الفنان أبوالليف يدلي بصوته
  • عرض 9 صورة
    الفنان أبوالليف يدلي بصوته
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كتب- محمد أبو بكر:

أدلى الفنان نادر أبوالليف، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة عابدين الثانوية بنات.

وحرص العديد من المواطنين على التقاط صور تذكارية مع الفنان، أثناء خروجه من لجنة الاقتراع عقب التصويت.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، أمس الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وتستكمل التصويت خلال اليوم الإثنين.
وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.
ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

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نادر أبوالليف الانتخابات الرئاسية نجوم الفن

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