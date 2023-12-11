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BBC

بالحبر الفسفوري.. اللواء سمير فرج يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

11:15 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023
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    اللواء سمير فرج يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
  • عرض 2 صورة
    اللواء سمير فرج يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
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كتب- إسلام لطفي:

تصوير هاني رجب:

أدلى اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكري، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الإثنين، في لجنة سيزا النبرواي بالتجمع الخامس.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظات، أمس الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وتستكمل التصويت خلال اليوم الإثنين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

الانتخابات الرئاسية اللواء سمير فرج الانتخابات اللجان الانتخابية

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