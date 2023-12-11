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BBC

انعقاد دائم.. تنسيقية شباب الأحزاب تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني

10:07 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023
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    الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب
  • عرض 4 صورة
    الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب
  • عرض 4 صورة
    الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب
  • عرض 4 صورة
    الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب
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القاهرة - مصراوي:


واصلت الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانعقاد الدائم؛ لمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية، ومشاركة المصريين في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية.


وتعمل الغرفة المركزية على إصدار عدة تقارير على مدار اليوم، وكذلك بيانات صحفية.


وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.


وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

تنسيقية شباب الأحزاب الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات

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