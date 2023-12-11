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طوابير انتخابية كبيرة أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة- صور

09:10 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023
  • عرض 6 صورة
    طوابير انتخابية كبيرة أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة
  • عرض 6 صورة
    طوابير انتخابية كبيرة أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة
  • عرض 6 صورة
    طوابير انتخابية كبيرة أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة
  • عرض 6 صورة
    طوابير انتخابية كبيرة أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة
  • عرض 6 صورة
    طوابير انتخابية كبيرة أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة
  • عرض 6 صورة
    طوابير انتخابية كبيرة أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة
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كتب- محمد سامي:

بدأ منذ قليل توافد الناخبين للإداء بأصواتهم أمام لجنة النادي الأهلي بمدينة نصر وذللك في ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

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"طوابير" أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة - صور