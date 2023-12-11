إعلان

BBC

بدء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة

08:56 ص الإثنين 11 ديسمبر 2023

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

بدأت في التاسعة صباح اليوم الاثنين، ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 13 ديسمبر الجاري لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.

انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طوابير انتخابية كبيرة أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة- صور
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع مع بداية التعاملات
في اليوم الثاني.. إقبال من السيدات بجنوب سيناء على التصويت بالانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون يختارون رئيسهم المقبل- تغطية خاصة لليوم الثاني
سيول وأمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة
"طوابير" أمام لجنة النادي الأهلي في ثاني أيام انتخابات الرئاسة - صور