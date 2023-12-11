مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب انتشار نزلات البرد وطرق الوقاية منها

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وأسباب انتشار نزلات البرد بين المواطنين.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الفترة الحالية هي موسم انتشار الفيروسات التنفسية، بسبب التغير المفاجئ في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن هناك أنواع كثيرة من الفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا بأنواعه المختلفة، وكذلك الكورونا، والمخلوي وغيرهم من الفيروسات.

وأوضح، أن هذه الفيروسات معدية جدًا، وسريعة الانتشار وقد ينتج عن الإصابة بالفيروسات التنفسية، مضاعفات في الشعب الهوائية، تصل إلى التهابات رئوية.

وتابع: "الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الحساسية أو التهابات الجهاز التنفسي، هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والمضعفات الناتجة عنها".

ووجه رسالة إلى الأشخاص المصابين بالبرد أو الإنفلونزا، قائلًا: يجب أخذ قسطًا من الراحة داخل المنزل، وعدم الاختلاط بين الناس، واستعمال المناديل الورقية عند السعال.