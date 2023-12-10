طارق يحيى يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالدقي

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد معروف:

أدلى طارق يحيى، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة بدر، في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة.

وفتحت اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت وفق قاعدة بيانات الناخبين.

ويُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.