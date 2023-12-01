رئيسة القومي للمرأة تستقبل رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في أوزباكستان

كتبت- نور العمروسي:

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة، بالسيدة بارببويفا أوزودا رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في أوزباكستان، لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، على هامش فعاليات المنتدى الدولي حول "خبرة أوزباكستان والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة" الذى نظمته منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع جمهورية اوزباكستان وذلك بالعاصمة سمرقند – أوزباكستان خلال يومي 22-23 نوفمبر 2023.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر إلى جمهورية أوزباكستان على تنظيم هذا المنتدى الذى أتاح الفرصة لتبادل الخبرات بين دول المنظمة بشأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة ودعت السيدة بارببويفا أوزودا لتشجيع حكومتها على الإنضمام رسميًا إلى منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للعمل على تعزيز دور المرأة وتمكينها في بلادنا.

وأكدت رئيسة المجلس، على وجود تشابه بين مصر واوزباكستان في العديد من الأمور مثل الإرادة السياسية الداعمة لملف تمكين المرأة مؤكدة على أن الرئيس المصري يضع المرأة في اولوياته ويعتبر أن تمكين المرأة هو واجب وطني علاوة على التشابه في العادات والتقاليد.

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية لافتة إلى مبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية والتي وصلت إلي 35 مليون سيدة حتي الآن خلال السنوات الماضية والتي تضمنت أيضا الكشف المبكر علي سرطان الثدي كما استعرضت جهود مصر في ملف تمكين المرأة اغقتصاديا والشمول المالي.

فيما عبرت السيدة بارببويفا أوزودا عن بالغ شكرها لاستضافة مصر وفد اوزباكستان وزيارة المجلس القومي للمرأة، مشيدة بجهود مصر الحثيثة في ملف تمكين المرأة ووجهت الشكر إلى سفيرة مصر في اوزباكستان علي التعاون والجهد الحثيث مع حكومة اوزباكستان.

كما أكدت السيدة بارببويفا أوزودا على إهتمام الرئيس الاوزبكي بتمكين المراة وذكرت الوزيرة مقوله للرئيس وهي "متي تكون المرأة سعيدة يكون المجتمع سعيد"،مشيرا إلى أنه في اوزباكستان تم تمكين اكثر من مليون امرأة وفتاة.