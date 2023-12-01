تصل لـ 4 درجات.. "الأرصاد" تكشف أكثر المدن برودة اليوم الجمعة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة وأكثر المدن برودة بطقس الجمعة.

وتصدرت مدينة سانت كاترين قائمة أكثر المدن برودة اليوم بواقع 04 درجات مئوية، فيما جاءت بعدها مدينة نخل بـ06 درجات مئوية بمحافظة جنوب سينا، وبعدها مدينة سيوة بـ 07 درجة مئوية بمحافظة مطروح.

وجاء بعدهم في الترتيب، محافظة أسيوط بـ08 درجة مئوية، وبعدها محافظة المنيا بـ09 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

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