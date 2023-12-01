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BBC

تصل لـ 4 درجات.. "الأرصاد" تكشف أكثر المدن برودة اليوم الجمعة

02:32 م الجمعة 01 ديسمبر 2023
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    طقس مائل للحرارة
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    طقس غدا.. لطيف على السواحل الشمالية معتدل الحرارة بالقاهرة
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    اعتدال في درجات الحرارة
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    طقس الأحد معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلاً
  • عرض 8 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس مائل للحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس مائل للحرارة
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة وأكثر المدن برودة بطقس الجمعة.

وتصدرت مدينة سانت كاترين قائمة أكثر المدن برودة اليوم بواقع 04 درجات مئوية، فيما جاءت بعدها مدينة نخل بـ06 درجات مئوية بمحافظة جنوب سينا، وبعدها مدينة سيوة بـ 07 درجة مئوية بمحافظة مطروح.

وجاء بعدهم في الترتيب، محافظة أسيوط بـ08 درجة مئوية، وبعدها محافظة المنيا بـ09 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

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سانت كاترين الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس الجمعة الطقس

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