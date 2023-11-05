إسلام بحيري يصدم الجميع بشأن نبوءة زوال إسرائيل في القرآن الكريم



كتب- حسن مرسي:

فسر الباحث إسلام بحيري، ما ورد في سورة الإسراء أن الله سبحانه وتعالى قضى على بني إسرائيل أنهم سيفسدوا في الأرض مرتين، وأنه سيسلط عليهم عقابه بعد كل إفساد قائلًا: سورة الإسراء مكية ووقت نزولها لم يكن هناك أي عداوة ظاهرة بين المسلمين واليهود.

وقال بحيري، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن الله لا يورث العداوات في كتابه، وكل المفسرين للقرآن حتى أربعينات القرن الماضي لم يتحدثوا عن أي نبوؤة لزوال دولة يهود ودخول المسلمين للمسجد الأقصى.

وأضاف الباحث والمفكر إسلام بحيري، أن النبوءة اختراع إخواني لا أساس له، بدأ في بداية الخمسينيات واستمر حتى عام 1988 تمهيدًا لبذوغ حركة حماس، موضحًا أن الإخوان عمدوا إلى استنطاق النص بشأن التنبؤ بزوال اليهود ودولتهم لخلق عداوات تاريخية مع الكيان الصهيوني والتمهيد لحركة حماس التابعة لهم.