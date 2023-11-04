تنفذها "التعليم" وترعاها الكنيسة الأرثوذكسية.. تفاصيل مسابقة ثقافية مسيحية بالمدارس

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الترتيبات الخاصة المسابقة الثقافية المسيحية، التي تنفذ تحت رعايتها بتنظيم وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للمرة الخامسة على التوالي.

وترتيبات المسابقة تكمن في أن البحث للمرحلة الابتدائية لا يقل عن ٥ ورقات، بينما يصبح ١٥ ورقة على الأقل لمرحلتي الإعدادي والثانوي و٢٠ ورقة بحد أدنى للمعلمين والموجهين والمعاشات بشرط أن تكتب بخط اليد.

وتسلم مسابقة الطلاب لمدرس التربية المسيحية بالمدرسة، وسوف تشكل لجنة ثلاثية برئاسة موجه أول الإدارة التعليمية لتصحيح المسابقة وتصعيد خمسة طلاب من كل مرحلة، ويتم تجميع الفائزين في الإدارات لتدشين لجنة بالمديرية برئاسة الموجه العام لتصعيد الفائزين على مستوى المحافظة.

وتسلم مسابقة المعلمين والموجهين والمعاشات لموجه أول الإدارة، وسيتم تسميع المحفوظات بمعرفة لجنة من خبراء هذا المجال من الخدام بالكنيسة.

وتقام المسابقة الثقافية المسيحية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالكنيسة القبطية، وتحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية بالوزارة، وميشيل القمص يوحنا مسؤول التربية الدينية بالوزارة.