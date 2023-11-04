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BBC

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط البريطانية بعد توقف سنوات

12:29 م السبت 04 نوفمبر 2023
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    مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط البريطانية 1
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    مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط البريطانية 4
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    مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط البريطانية 5
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    مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط البريطانية
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    مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط البريطانية 2
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    مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط البريطانية 3
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات الطيران التابعة لشركة الخطوط البريطانية، بعد توقف دام لعدة سنوات، حيث من المقرر أن يستقبل المطار 4 رحلات أسبوعيًا خلال الفترة القادمة.

واستقبلت سلطات مطار شرم الشيخ، أولى رحلات الخطوط البريطانية بتقليد رش المياه داخل أرض المهبط وهو التقليد الدولي المتبع في استئناف الرحلات بعد فترات توقف أو افتتاح خطوط جديدة.

كما تولى فريق من العلاقات العامة الترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية والمطبوعات السياحية، متمنين لهم قضاء إجازة ممتعة في مدينة السلام.

وعبر السائحون عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال مشيدين بالنظام والإجراءات داخل المطار، حيث جاء استقبالهم في إطار خطة الدولة لتنشيط وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري.

مطار شرم الشيخ الدولي رحلات الخطوط البريطانية مطار شرم الشيخ

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