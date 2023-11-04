"غرفة السياحة": الشركات بدأت التسويق لبرامج الحج.. وهذا موعد إعلان الضوابط

كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إنه من المتوقع إعلان الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي للعام 1445 هـ، خلال 10 أيام.

وأضاف "وحيد" لمصراوي، أن الشركات السياحية بدأت في التسويق السياحي لبرامج الحج للعام الجديد، ولكن دون الإعلان عن آية أسعار.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن فتح باب التسجيل للأسماء سيكون مع إعلان الضوابط المنظمة لرحلات الحج، وأنه حتي الآن لم تُحدد أسعار رسمية.

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