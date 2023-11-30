وكيل "نقل البرلمان" يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

كتب- نشأت علي:

دعا النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، المصريين بالخارج للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية، التي تنطلق بدءًا من غدا الجمعة لمدة 3 أيام، بهدف إرسال رسالة للعالم أجمع بأن جموع المصريين خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات الخارجية وما يحاط بها من صراعات.

وقال "قرقر" في بيان الخميس، إن الانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة للمصريين سواء المقيمين بالخارج أو الداخل، لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم والحفاظ على ما تشهده البلاد من استقرار وإنجاز للمشروعات الكبرى في شتى المجالات، حيث شهدت طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات بفضل المشروعات القومية.

وأشار إلى أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تعد مكسبًا كبيرًا حصل عليه المصريون في الخارج ضمن مكتسبات الدستور الحالي، وهو أمر صحي يجب استمراره لما له من تأثير إيجابي في التمثيل الجيد للشعب المصري بمختلف الانتخابات.

وتابع النائب وحيد قرقر: المشاركة الانتخابية واجب على المصريين، وتقوم الدولة بتسهيل القيام به بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية، وإدلاء المصريين في الخارج سيكون تحت إشراف قضائي كامل بإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، بما يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى الأطراف الفاعلة بالخارج والداخل والشعب المصري، خاصة وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتضع ضوابط وإجراءات واسعة لتحقيق الشفافية والنزاهة بالعملية الانتخابية.