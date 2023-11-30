رئيس الوزراء يوجه بإغلاق مباني الوزارات القديمة نهائيًا

كتب- محمد نصار:

كلَّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإغلاق المباني القديمة للوزارات نهائيًا، والاكتفاء بأعمال التأمين والصيانة لها؛ حتى تنتهي مجموعات العمل المُكلَفة بالاستغلال الأمثل لهذه الأصول التي تمتلكها الدولة من خطة أعمالها.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه يتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقف انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم انتقال 48108 موظفين حتى الآن.

كما تم متابعة موقف إشغال الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من حي "زهرة العاصمة" لإسكان الموظفين بمدينة "بدر"، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى 80%.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في السياق نفسه، أن إجراءات تخصيص الوحدات للمرحلة الثانية ستبدأ بالفعل، بينما يتم الاستعداد للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة.