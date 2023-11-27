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أمين الفتوى: ثواب صلاة الضحى 360 صدقة بعدد مفاصل الجسم

09:10 م الإثنين 27 نوفمبر 2023

الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

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أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى شهد، حول ما ركعات صلاة الضحى، هل هى ركعتين وتسلم، أم أربعة ركعات وتسلم؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأثنين: "صلاة الضحى سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبح على كل سلامة منكم صدقة ويجزى عن هذا صلاة الضحى، يمكن صلاتها ركعتين أو أربع ركعات لا يوجد مشكلة".

وتابع: "ثواب صلاة الضحى 360 صدقة وهى عدد مفاصل الجسم، فكل سلامة يعنى كل مفصل فى جسم الإنسان، عليه صدقة، فصلاة الضحى ثوابها كبير كما رغب فيها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

ثواب صلاة الضحى الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ركعات صلاة الضحى

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