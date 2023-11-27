أقوى برنامج.. الأوقاف: أكثر من 100 من عالم يحيون ليالي رمضان 2024 بمسجد الحسين

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، إعداد أقوى برنامج لشهر رمضان المقبل بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أن أكثر من 100 عالم وقارئ يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك

بمسجد الإمام الحسين وحده، فضلًا عن تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وإعدادها المبكر لبرامجها الدعوية بشكل عام وشهر رمضان المبارك بشكل خاص، وفي إطار حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة بصورة غير مسبوقة.

ولفتت إلى أنه يتم إعلان أسماء العلماء والقراء الذين يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك (1445هـ بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، لاحقا.

وجاءت أسماء العلماء المشاركين في إحياء ليالي رمضان المقبل بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، على النحو التالي: