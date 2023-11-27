الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار تضرب محافظات كثيرة وتحذير للمواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم الاثنين، نشعر بمزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، نتيجة وجود نشاط للرياح القادم من البحر المتوسط.

وأضافت غانم، أن الرياح لن تكون محملة بالرمال والأتربة بسبب قدومها من البحر المتوسط وليس من الصحراء، إضافة إلى وجود أمطار متفاوتة الشدة اليوم على عدد كبير من المحافظات.

وتابعت: بدأت الأمطار على السواحل الشمالية، ومطروح الإسكندرية، البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد ودمياط ورفح والعريش.

وحذرت غانم المواطنين من نشاط الرياح والذي يكون على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وتصل سرعتها لـ 60 كيلومتر في الساعة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض 2 إلى 3 درجات لتسجل على القاهرة اليوم 22 درجة والسواحل الشمالية 20 درجة، والمناطق الجنوبية من 23 درجة وحتى 27 درجة.