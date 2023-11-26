إعلان

BBC

بعد وفاة طارق عبدالعزيز.. جمال شعبان يحدد 6 أمور عليك فعلها فورًا

08:01 م الأحد 26 نوفمبر 2023

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد عبدالمنعم:
نعى الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب الأسبق، الفنان طارق عبدالعزيز، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وقال "شعبان" في منشور على صفحته الرسميى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "السكتة القلبية والموت المفاجئ تطارد الشباب طارق عبدالعزيز
في ذمة الله".

ونصح استشاري أمراض القلب بـ 6 أمور يجب اتباعها وهي تفادي الزعل وندور على الضغط والسكر والكولسترول ووظائف الكلى، وتجنب التدخين ونتحرك
ونحافظ على الوزن".

أزمة قلبية أمراض القلب جمال شعبان طارق عبدالعزيز

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| أول أسير من غزة.. قائمة تبادل المحتجزين المقررة اليوم