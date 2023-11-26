بعد وفاة طارق عبدالعزيز.. جمال شعبان يحدد 6 أمور عليك فعلها فورًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نعى الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب الأسبق، الفنان طارق عبدالعزيز، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وقال "شعبان" في منشور على صفحته الرسميى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "السكتة القلبية والموت المفاجئ تطارد الشباب طارق عبدالعزيز

في ذمة الله".

ونصح استشاري أمراض القلب بـ 6 أمور يجب اتباعها وهي تفادي الزعل وندور على الضغط والسكر والكولسترول ووظائف الكلى، وتجنب التدخين ونتحرك

ونحافظ على الوزن".