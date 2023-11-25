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BBC

القاهرة الإخبارية: تحريك سيارات الإسعاف المصرية لقطاع غزة

11:21 م السبت 25 نوفمبر 2023

الإسعاف المصري عبر معبر رفح

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بتحريك سيارات الإسعاف المصرية لقطاع غزة، وتحرك الصليب الأحمر الدولي لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليًا و7 من رعايا الدول الأخرى، حيث تتابع مصر الإفراج عن 39 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.

ونجحت مصر في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية، وسيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم كما كان مقررًا لها.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، عن استجابتها للجهود المصرية التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلها التزام الاحتلال الإسرائيلي بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق.

قطاع غزة الإسعاف المصري معبر رفح صفقة الأسرى هدنة غزة

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