ظاهرة واحدة مؤثرة.. "الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

أتربة نهارًا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنه يوجد ارتفاع في درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

وقالت الأرصاد في منشور لها عبر فيسبوك، إنه متوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة الكبري 27 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة، أن الظاهرة المؤثرة اليوم الجمعة على حالة الطقس، هي الأتربة العالقة نهارًا التي تعمل على انخفاض مستوي الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن الفرص مهيأة لسقوط الأمطار، وتكون خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين.

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