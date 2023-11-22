لضمان عدم الصعق.. كيف تتعامل مع مهمات الكهرباء خلال الأمطار؟

كتب_محمد صلاح:

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 5 خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحفاظ على حياته في مواجهة موجة الطقس السيئ وموسم سقوط الأمطار التي تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية مؤخرا.

وجاءت النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار كالتالي:

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

-إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة .

- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار..

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء، حفاظا على حياة المواطنين لتجنب أخطار عملية الصعق الكهربائي وهي كالتالي..

- الخطوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرون متراً.

- الخطوط الهوائية للجهود العالية ثلاثة عشر متراً.

- الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة خمسة أمتار.

- كابلات الجهود الفائقة والعالية خمسة أمتار

- كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة متران.