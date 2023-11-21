"سيد عبدالحفيظ رحل عن الأهلي بسبب خناقة".. محمد صلاح ضيف إيمان أبوطالب الجمعة

كتب- مصراوي

يحل الكابتن الكبير محمد صلاح، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، مساء الجمعة المقبلة، في حوار خاص لبرنامج بالخط العريض على شاشة قناة الحياة.

وقال صلاح في حواره، إن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لم يخدمه في أي شيئ.

وأجاب صلاح في الحلقة على سؤال بشأن توقعاته بتألق إمام عاشور، لاعب الأهلي مع القلعة الحمراء.

كما كشف نجم الزمالك السابق، أن بعضا من لاعبي النادي الأهلي يتشاجرون حاليا داخل الملعب وخارجه، قائلا: فيه خناقات وتطاول من بعض اللعيبة.. كهربا والشناوي.. لو بحثنا سيد عبدالحفيظ مشي ازاي هتلاقيها بسبب لعيب.

وعلق محمد صلاح، في الحلقة المقبلة من برنامج بالخط العريض، على أنباء ترشيح حسام حسن لتدريب الزمالك خلفا للكولومبي أوسوريو، قائلا: المدرب اللي مشي، أول مرة أشوف حد يبقى صعبان عليه النادي يكسب.

وقال صلاح أيضا إنه لا يخشى توقيع المدافع أحمد فتوح، للنادي الأهلي بعد أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك وإيقافه لمدة شهر.

وشرح نجم الزمالك أسباب عدم حصول نادي بيراميدز على أي بطولات رغم امتلاكه أفضل اللاعبين محليا.

يذاع برنامج بالخط العريض، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب الجمعة الثامنة مساءا.