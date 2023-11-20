وزارة النقل: رشق القطارات بالحجارة ظاهرة خطيرة

كتب- محمد نصار:

طالبت وزارة النقل، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لجميع المواطنين، ويخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة خاصة على خطوط الضواحي.

وأكدت الوزارة، في بيان الاثنين، أن هذه الظاهرة تُعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما تتسبب في إلحاق الأضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئًا على تلك الميزانية.

وأهابت الوزارة، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، بالمواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات وجرارات وعربات القطارات.