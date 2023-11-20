الطقس الآن.. الأرصاد تقدم نصيحة للمواطنين حماية للأطفال وكبار السن

أجواء شتوية.. الأرصاد الجوية: نحن في ذروة حالة عدم الاستقرار

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية حتى نهاية الأسبوع

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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنها رصدت غطاء سحابيا ️على شمال البلاد مع نشاط للرياح، يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

ونصحت "الأرصاد" في بيان لها، اليوم الإثنين، المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة نسبيَّا وخاصة للأطفال وكبار السن .

وأوضحت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

وتوقعت أن تقل فرص سقوط الأمطار مع تقدم ساعات النهار، لافتة إلى وجود أجواء مائلة للبرودة صباحًا على أغلب الأنحاء.

وشهدت بعض المناطق على مستوى الجمهورية، أمس الأحد، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

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