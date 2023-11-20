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BBC

الطقس الآن.. الأرصاد تقدم نصيحة للمواطنين حماية للأطفال وكبار السن

10:46 ص الإثنين 20 نوفمبر 2023
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    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
  • عرض 16 صورة
    الطقس
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    الطقس
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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنها رصدت غطاء سحابيا ️على شمال البلاد مع نشاط للرياح، يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

ونصحت "الأرصاد" في بيان لها، اليوم الإثنين، المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة نسبيَّا وخاصة للأطفال وكبار السن .

وأوضحت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

وتوقعت أن تقل فرص سقوط الأمطار مع تقدم ساعات النهار، لافتة إلى وجود أجواء مائلة للبرودة صباحًا على أغلب الأنحاء.

وشهدت بعض المناطق على مستوى الجمهورية، أمس الأحد، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

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الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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