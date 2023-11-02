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BBC

الأمين العام للأرصاد الجوية: ندرة المياه تهدد حياة الكوكب

05:00 م الخميس 02 نوفمبر 2023

إيلينا مانينكوفا

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كتب-أحمد مسعد:

قالت نائبة الأمين العام لمنظمة الأرصاد الجوية، إيلينا مانينكوفا، إن ارتفاع الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وندرة المياه تؤثر وتهدد الحياة على كوكب الأرض.

وأكدت مانينكوفا، خلال الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، أن المياه يجب أن تكون جزء لا يتجزأ من القرارات المهمة.

و شددت على أهمية التعاون في مجال نظم الإنذار المبكر بالكوارث الطبيعية، قائلة إن من شأنها "حماية البشر وسبل عيشهم".

وأشادت نائبة الأمين العام لمنظمة الأرصاد الجوية بالموضوعات والنقاشات التي دارت خلال أسبوع القاهرة السادس للمياه، قائلة إنها اقترحت حلولا للعديد من مشكلات المياه، مضيفة أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة للأمل وللعمل أيضا.

إيلينا مانينكوفا الأمين العام للأرصاد الجوية ندرة المياه الكوكب

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