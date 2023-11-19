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BBC

أديب: إقرار قانون التصالح رغبة شعبية.. والمصريون مستعدون لتوريد 100 مليار جنيه

11:44 م الأحد 19 نوفمبر 2023

عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:
قال الإعلامي عمرو أديب، إن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وبدء تنفيذه يمثل رغبة شعبية وفرصة ذهبية للكثيرين، مؤكدًا أن التصالح قد تكون فرصة لا تتكرر مرة ثانية لتوفيق الأوضاع، والتشويه العمراني في مصر ما كان ليستمر بهذا الوضع المزري.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، أن هذا القانون هو الأول من نوعه الذي سيهرول فيه المواطنون صوب الحكومة لدفع أموال لها، مشيرًا إلى أن المصريين مستعدون لتوريد 100 مليار جنيه للحكومة عن طيب خاطر.

وتابع: "المواطن عاوز والحكومة عاوزة والفلوس جاهزة وإحنا عندنا أزمة في الموارد.. شد خط وخد فلوسك والكل يكون سعيد واللي هيحاول يلعب بعد كده يتحمل العقاب".

عمرو أديب قانون التصالح مخالفات البناء

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