إعلان

BBC

ممثل الرابطة الطبية الدولية بالأردن يحذر من انتشار الأمراض المعدية بقطاع غزة

07:45 م الأحد 19 نوفمبر 2023

المدنيون في غزة تحت قصف قوات الاحتلال

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور محمد الطراونة ممثل الرابطة الطبية الدولية بالأردن، إن الكارثة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة ستنتشر للمنطقة المحيطة نتيجة انتشار الأمراض التنفسية والمعدية.

وأضاف "الطراونة"، خلال مداخلة عبر سكايب من لبرنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن انتشار الأمراض يأتي نتيجة استهداف المستشفيات وجميع المرافق الصحية وعدم مقدرة المصابين للوصول لأماكن الرعاية الصحية.

وتابع: أن ما فاقم الأمر سوءًا هو عدم قدرة الكوادر الطبية على القيام بمهامها نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية، وهناك احتمالية لظهور أمراض جديدة ستنتشر نتيجة النزوح".

انتشار الأمراض غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market