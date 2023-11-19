مايا مرسي توجه نداء للأمم المتحدة: "باسم كل أم أوقفوا الحرب على غزة"

كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، في فعاليات الاجتماع الوزاري الثامن للجنة الفنية المتخصصة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والذي نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي عبر "الفيديو كونفرانس" بمشاركة الوزراء المسئولون عن شؤون المساواة بين الجنسين والمرأة من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وجاء الاجتماع بهدف بحث واعتماد تقارير الخبراء عن الإعلان الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في إفريقيا لعام ٢٠٣٢ والمبادرة الرئاسية الرفيعة المستوى بشأن دور القيادات من الرجال لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات إلى جانب مشروع خطة العمل الإقليمية لأفريقيا وإطار الرصد والتقييم بشأن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات المشاورات التمهيدية الأفريقية بشأن الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة.

وخلال الإجتماع ألقت الدكتورة مايا مرسي كلمه عبرت خلالها عن التضامن مع المرأة والفتاة وأبناء الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع المتفاقمة التى تمر بها غزة.

ودعت خلالها إلى ضرورة مراعاة حقوق المرأة الإنسانية في كافة المناقشات والمشاورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بل وإعطائها الأولوية القصوى.

ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة النداء إلى الأمم المتحدة قائله " بإسم كل أم أوقفوا الحرب" وطالبت بضرورة الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة دون قيود أو شروط من أجل الإنسانية.

كما دعت الدكتورة مايا مرسي إلى إستمرار وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومستدام إلى قطاع غزة دون قيود أو شروط من أجل الإنسانية وعدم السماح بالتهجير القسري للنساء والأطفال من أراضيهم مهما كان الثمن والعمل على توفير حماية خاصة للنساء والأطفال، وضمان سلامة المدنيين.

و طالبت الأمم المتحدة بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت قائلة: "نرفض بكل الوسائل طرح فكرة تهجير أهل غزة إلى سيناء فالأوطان لا تقبل المساومة ولو كان الثمن الحياة فلا حياة بدون وطن ولا نريد سوى السلام وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفق المعايير المتفق عليها على أساس قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية".

على جانب آخر شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الإجتماع الوزارى الذي نظمه الإتحاد الأفريقي و هيئة الامم المتحدة للمرأة واللجنة الإقتصادية الأفريقية عبر تطبيق الفيديو كونفرانس حول " المشاورات في أفريقيا ماقبل لجنة وضع المرأة الثامن والستين CSW68" حيث هدف الإجتماع مناقشة واعتماد الموقف الأفريقي المشترك للجنة وضع المرأة 68 والتوصل إلى إتفاق بشأن كيفية تنظيم أفريقيا للتحدث بصوت واحد في لجنة وضع المرأة 68.

وجاء الاجتماع بمشاركة الوزراء المسئولون عن شؤون المساواة بين الجنسين والمرأة من جميع الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي وخبرائهم والمجموعات الإقتصادية الإقليمية ومنظمات المتجمع المدنى وأصحاب المصلحة الآخرين ذوى الصلة.

وسبق الاجتماع الوزاري عقد إجتماع للخبراء على مدار يومين هدف إلى العمل على مراجعة الأبحاث الحالية وتحليل السياسات والممارسات وتقديم توصيات موجهة نحو العمل لمكافحة فقر المرأة وفجوة التمويل بين الجنسين في أفريقيا ووضع أطر معيارية التى تتناول تمكين المرأة والفقر على المستوى المؤسسي والسياسات الرسمية والأعراف والمعايير مع تحديد التحديات والعقبات الرئيسية والاتفاق على الرسائل الرئيسية والإجراءات ذاات الأولوية للمنطقة الأفريقية.

يذكر أن لجنة وضع المرأة الثامن والستين CSW68" والمقررعقدها بنيويورك في الفترة من 11 إلى 22 مارس 2024 ستناقش موضوع" تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك.