أمطار غزيرة ورياح شديدة وبرودة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من غد الأحد ١٩ نوفمبر إلى الخميس ٢٣ نوفمبر، على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأحد.

يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة علي شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على «العلمين- الضبعة- الأسكندرية- شمال محافظة البحيرة- كفر الشيخ»، واعتبارا من الساعة الثانية ظهرا تمتد الأمطار إلى «شمال محافظة الدقهلية- دمياط – بورسعيد».

وأضاف البيان: تكون الأمطار متوسطة الشدة، قد تصل إلى الرعدية أحيانا على «السلوم وأجزاء من مطروح- جنوب محافظتي البحيرة والدقهلية- الغربية- الشرقية – المنوفية»، تمتد مساء إلى «القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسماعيلية – السويس».

ولفتت الأرصاد إلى وجود منخفض جوي عميق يؤثر على البلاد خلال 48 ساعة القادمة، وهو منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد، حيث يجعل الطقس متقلبا وماطرا ويميل إلى البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتثير الرمال على مناطق متفرقة، وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على شمال البلاد تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدًا الأحد حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، تقل حدتها في الداخل، كما تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح، إلى جانب ارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 إلى 5 أمتار.

طقس الاثنين

تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث (70% تقريبا)، على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة.

الطقس من الثلاثاء إلى الخميس

تسقط أمطار خفيفة الي متوسطة بنسبة حدوث (60:50 % تقريبا)، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة تكون رعدية أحياناً تمتد خفيفة إلى مناطق القاهرة الكبرى بنسبة حدوث (30% تقريبا) على فترات متقطعة.

كما تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.