مستشار الرئيس الفلسطيني: نواجه حرب إبادة جماعية في قطاع غزة



كتب- حسن مرسي:

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن مئات آلاف الفلسطينيين لا يزالون عالقين شمال قطاع غزة.

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة في ضوء استمرار الصمت الدولي على جرائم المحتل.

وأوضح محمود الهباش، أن الأوضاع في قطاع غزة تواصل الاتجاه نحو مزيد من الكوارث، حيث أن الفلسطينيين يواجهون حرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل تواصل انتقامها من الشعب الفلسطيني في غزة بقتل الأطفال والنساء والشيوخ.