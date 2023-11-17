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BBC

هل للكحة فوائد صحية؟.. الدكتور حسام موافي يجيب

11:51 م الجمعة 17 نوفمبر 2023

الدكتور حسام موافي

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كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، العلاقة بين سرطان الرئة والتدخين، قائلا إن العلاقة العلمية بين سرطان الرئة والتدخين علاقة إحصائية، مشيرا إلى أن 30 لـ 40% من المدخنين يصابوا بسرطان الرئة.

وأكد موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن سبب تليف الرئة للسيدات هو تربية الحمام وخاصة النساء الريفيات، مشددا على أن تربية الطيور أيضا أمر خطير خاصة على السيدات.

وبشأن فوائد الكحة الصحية، قال الدكتور حسام موافي: "الكحة لها فوائد مهمة وهي استخراج حبيبات التراب أو الرمل الهوائي من الرئة تجنيا للتليف، مشيرًا إلى أن معظم حالات تليف الرئة تعالج بالكورتيزون.

حسام موافي الكحة فوائد الكحة

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