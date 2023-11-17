الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة غدًا السبت، حيث يسوده طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري إلى 27 والصغرى 19، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 27 و18.

وتصل درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة إلى 27 والصغرى 19 وشمال الصعيد 28 و14.