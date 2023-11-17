وزير التموين يحدد أسباب الأزمات في السلع.. ويكشف تكلفة دعم السكر

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن 90% من الأزمات في السلع مرتبطة بارتفاع أسعارها عالميًا، مؤكدًا أن تعاون الوزارات المعنية والمحافظين وقطاعات الرقابة سيقضي على الأزمة.

وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "أون"، مساء الجمعة، أن السكر من أسهل المواد التي يمكن تحويلها إلى وقود إيثانول، مؤكدًا أن اقتصاديات تحويل السكر إلى وقود إثانول مع اقتراب سعر برميل البترول لـ100 دولار تعتبر مناسبة جدًا في بعض الدول المنتجة للسكر.

وتابع وزير التموين، أن تكلفة دعم كيلو السكر أكثر من 18 جنيهًا لمراعاة محدود الدخل، مشيرًا إلى أن كميات السكر لدى مصر تكفي للاستهلاك الطبيعي.