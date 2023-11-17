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BBC

حازم عمر: زيادة الانتاج الزراعي والصناعي والاستخراجي على رأس أولوياتي

01:30 ص الجمعة 17 نوفمبر 2023

المرشح الرئاسي حازم عمر

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كتب- حسن مرسي:

قال المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن بناء المواطن المصري على رأس أولوياتنا، والصحة والتعليم تأتي في مقدمة تلك الأولويات.

وأضاف عمر، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس: "زيادة الانتاج الزراعي والصناعي والاستخراجي على رأس أولوياتي"، لافتا: "نستهدف إعادة هيكلة الأعباء الضريبية على السلع والخدمات".

وأشار المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية: "نستهدف إعادة هيكلة الأعباء الضريبة على السلع والخدمات الأساسية"، مؤكدا: "نخوض الانتخابات الرئاسية بمنتهى الجدية، ونخطط لسباق الرئاسة منذ سنوات".

المهندس حازم عمر إيمان الحصري الانتخابات الرئاسية

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