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BBC

الطقس اليوم.. فرص أمطار وطقس معتدل الحرارة نهارًا

10:43 ص الخميس 16 نوفمبر 2023
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الخميس، لافتة إلى وجود استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وسجلت درجة الحرارة صباح اليوم على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية ومستوى الرؤية الأفقية 4000 متر.

الطقس أمطار هيئة الأرصاد الجوية

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