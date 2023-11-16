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BBC

مأساة مصابة فلسطينية.. من أصل 12 فرد لم يتبقى سوى 3 من عائلتها

01:58 ص الخميس 16 نوفمبر 2023

إيمان الحصري مع مصابي حرب غزة

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كتبت - داليا الظنيني:

استضافت الإعلامية إيمان الحصري، عددًا من الفلسطينيين من مصابي القصف في قطاع غزة، ممن يتلقون العلاج بمستشفى العريش العام.

والتقت الحصري، خلال برنامجها مساء دي إم سي، مساء الأربعاء، بخالة فتاة مصابة نجت من القصف الوحشي على قطاع غزة، حيث قالت إنه من أصل 12 فرد لم يتبقى سوى 3 من العائلة، مشيرة إلى أن الفتاة المصابة لازالت تعاني من صدمة كبيرة ورغم الآلام التي تعاني منها لا تستطيع النوم.

وأضافت خالة المصابة، أنه بعد مرور 20 يوم بدأت الفتاة في الاستفاقة ولكنها لم تستطع تذكر أي شيء مما حدث، وكل ما يمكنها تذكره هو ما قبل العدوان على قطاع غزة، بدأنا في استرجاع ذاكرتها ولم تعلم بوفاة أهلها إلا مؤخرًا وبصورة تدريجية.

فلسطين غزة إيمان الحصري مساء دي إم سي

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