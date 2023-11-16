"الأرصاد" تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة الخميس 16-11-2023.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن درجات الحرارة على القاهرة الكبري الخميس، تكون كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 27 عظمي 19 صغرى.

السواحل الشمالية: 26 عظمي و 18 صغرى.

جنوب سيناء: 30 عظمي و 21 صغرى.

شمال الصعيد: 28 عظمي و 15 صغرى.

جنوب الصعيد: 30 عظمي و 19 صغرى.

وكانت الأرصاد، كشفت أن حالة الطقس الخميس، يسودها، وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.